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Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Запорожье (134974) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
388,00
Экономия: -65,60 грн
322,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
372,00
Экономия: -49,60 грн
322,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (7)
410,00
Экономия: -87,60 грн
322,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
363,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (7)
369,92
Экономия: -49,42 грн
320,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
361,77
Экономия: -46,86 грн
314,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
330,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
349,99
Экономия: -35,32 грн
314,67 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
372,00
Экономия: -49,60 грн
322,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
340,84 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
372,00
Экономия: -49,60 грн
322,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
339,99
Экономия: -25,32 грн
314,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
357,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
333,60
Экономия: -14,64 грн
318,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
365,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
372,00
Экономия: -49,60 грн
322,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
371,81
Экономия: -47,76 грн
324,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
342,27
Экономия: -21,47 грн
320,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
342,70
Экономия: -17,60 грн
325,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 40 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
410,00
Экономия: -87,60 грн
322,40 грн