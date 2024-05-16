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АВЕН ФИЗИОЛИФТ ДНЕВНОЙ КРЕМ 30 мл - Львов (642211) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
1306,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (3)
1299,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
1299,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1299,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (2)
1306,33 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
1209,00
Экономия: -36,27 грн
1172,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
1203,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1250,88
Экономия: -6,96 грн
1243,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
1245,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
1131,41
Экономия: -5,17 грн
1126,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 54 мин
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
1240,61
Экономия: -1,90 грн
1238,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
912,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
1085,02 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1262,84
Экономия: -7,31 грн
1255,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 54 мин
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (2)
1261,66 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн