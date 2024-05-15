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АВЕН ГИДРАНС UV РИЧ КРЕМ SPF 30 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (642099) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
629,64
Экономия: -29,64 грн
600,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (2)
636,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
636,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (3)
636,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
635,46
Экономия: -35,46 грн
600,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
639,12
Экономия: -39,12 грн
600,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
643,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (5)
672,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
585,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
614,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
639,42
Экономия: -39,42 грн
600,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
634,38
Экономия: -34,38 грн
600,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
638,28
Экономия: -38,28 грн
600,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
672,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
634,74
Экономия: -34,74 грн
600,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
636,00 грн