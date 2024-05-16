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Бафазол ІС таблетки 10 мг блистер, №40 - Харьков (769484) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 428 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (4)
245,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7), блистер (1)
265,72
Экономия: -30,93 грн
234,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (8)
247,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2), блистер (1)
254,14 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (13)
252,32 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3), блистер (1)
257,71
Экономия: -18,54 грн
239,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
257,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (8)
249,46 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
249,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (5)
316,10
Экономия: -87,90 грн
228,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
254,12 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
302,70
Экономия: -72,30 грн
230,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
254,99
Экономия: -26,85 грн
228,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
242,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: блистер (1)
256,44 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
230,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (12), блистер (1)
266,29
Экономия: -31,45 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
243,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2), блистер (1)
236,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
257,58 грн