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Бафазол ІС таблетки 10 мг блистер, №40 - Днепр (Днепропетровск) (769484) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 301 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (15)
269,59
Экономия: -34,78 грн
234,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8), блистер (1)
262,36
Экономия: -27,72 грн
234,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3), блистер (1)
270,70
Экономия: -40,40 грн
230,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
329,50
Экономия: -101,60 грн
227,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
276,51
Экономия: -41,66 грн
234,85 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (1)
285,20
Экономия: -54,90 грн
230,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2), блистер (1)
256,68 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
260,99
Экономия: -32,85 грн
228,14 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
312,70
Экономия: -82,40 грн
230,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), блистер (1)
285,20
Экономия: -54,90 грн
230,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (3), блистер (1)
326,10
Экономия: -95,80 грн
230,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5), блистер (1)
261,37
Экономия: -26,73 грн
234,64 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), блистер (1)
299,30
Экономия: -69,00 грн
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
237,08 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), блистер (1)
262,74
Экономия: -28,00 грн
234,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3), блистер (1)
288,17
Экономия: -53,33 грн
234,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
248,99
Экономия: -20,85 грн
228,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (10)
275,49
Экономия: -40,68 грн
234,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
223,66 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
270,70
Экономия: -40,40 грн
230,30 грн