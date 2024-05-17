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Авапрост капсулы, №30 - Запорожье (784249) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
463,00
Экономия: -77,00 грн
386,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
488,67
Экономия: -89,18 грн
399,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
453,80
Экономия: -54,77 грн
399,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (7)
407,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -58,62 грн
391,37 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
444,00
Экономия: -58,00 грн
386,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
467,96 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
415,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
425,99
Экономия: -34,62 грн
391,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
448,69
Экономия: -35,46 грн
413,23 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
415,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
415,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
442,26
Экономия: -42,86 грн
399,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
415,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
488,96
Экономия: -89,51 грн
399,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
429,59
Экономия: -29,85 грн
399,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
459,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
473,52
Экономия: -73,78 грн
399,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
415,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
415,20 грн