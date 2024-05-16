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БИАЛЕ ACTIVE КАНАДСКИЙ ЙОГУРТ + ФРУКТООЛИГОСАХАРИДЫ капсулы 300 мг, №30 - Киев (765661) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
573,10
Экономия: -148,90 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
570,20
Экономия: -146,00 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
573,10
Экономия: -148,90 грн
424,20 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
573,10
Экономия: -148,90 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
477,80
Экономия: -53,60 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
573,10
Экономия: -148,90 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
570,20
Экономия: -146,00 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
570,20
Экономия: -146,00 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
570,20
Экономия: -146,00 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 55
Всего: упаковка (1)
570,20
Экономия: -146,00 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
Всего: упаковка (1)
573,10
Экономия: -148,90 грн
424,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
449,78
Экономия: -69,15 грн
380,63 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
352,00
Экономия: -28,16 грн
323,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
287,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
573,10
Экономия: -148,90 грн
424,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
289,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
289,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
279,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (1)
573,10
Экономия: -148,90 грн
424,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
576,50
Экономия: -152,30 грн
424,20 грн