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БИАЛЕ ACTIVE КАНАДСКИЙ ЙОГУРТ + ФРУКТООЛИГОСАХАРИДЫ капсулы 300 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (765661) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
411,23
Экономия: -49,41 грн
361,82 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
573,10
Экономия: -136,60 грн
436,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
414,06
Экономия: -40,29 грн
373,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
464,17
Экономия: -84,50 грн
379,67 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
477,80
Экономия: -41,30 грн
436,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
392,70
Экономия: -46,65 грн
346,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
430,70
Экономия: -46,87 грн
383,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
433,31
Экономия: -51,28 грн
382,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
425,67
Экономия: -46,07 грн
379,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
401,46
Экономия: -55,54 грн
345,92 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
477,80
Экономия: -41,30 грн
436,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
402,93
Экономия: -29,68 грн
373,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
421,73
Экономия: -39,53 грн
382,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (4)
338,16
Экономия: -39,25 грн
298,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
426,56
Экономия: -44,66 грн
381,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (1)
480,20
Экономия: -43,70 грн
436,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
477,80
Экономия: -41,30 грн
436,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
406,78
Экономия: -24,29 грн
382,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
420,42
Экономия: -38,22 грн
382,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
558,40
Экономия: -121,90 грн
436,50 грн