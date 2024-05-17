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Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24 - Запорожье (111918) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -23,82 грн
90,17 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,40 грн
90,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
98,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (5), блистер (1)
125,80
Экономия: -34,20 грн
91,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: леденцы (12)
102,44
Экономия: -7,65 грн
94,79 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (5)
127,90
Экономия: -36,30 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
148,30
Экономия: -56,70 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: блистер (1)
122,70
Экономия: -31,10 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
148,30
Экономия: -56,70 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (6)
129,90
Экономия: -38,30 грн
91,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
112,67
Экономия: -8,21 грн
104,46 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (1)
125,70
Экономия: -34,10 грн
91,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
116,00
Экономия: -27,00 грн
89,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (4)
116,90
Экономия: -25,30 грн
91,60 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (2)
102,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (4)
119,10
Экономия: -27,50 грн
91,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
110,00
Экономия: -21,00 грн
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (3)
148,30
Экономия: -56,70 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2), блистер (1)
135,90
Экономия: -44,30 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2), блистер (1)
114,80
Экономия: -23,20 грн
91,60 грн