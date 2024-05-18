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Арстифен® таблетки шипучие туба, №80 - Запорожье (673747) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
660,00
Экономия: -138,00 грн
522,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки шипучие (20)
634,32
Экономия: -113,70 грн
520,62 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
591,99
Экономия: -90,07 грн
501,92 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
600,00
Экономия: -78,00 грн
522,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
569,99
Экономия: -68,07 грн
501,92 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
585,29
Экономия: -25,69 грн
559,60 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
584,86
Экономия: -38,29 грн
546,57 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
618,69
Экономия: -82,06 грн
536,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки шипучие (60)
555,93
Экономия: -28,33 грн
527,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
623,46
Экономия: -102,74 грн
520,72 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки шипучие (40)
600,00
Экономия: -78,00 грн
522,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: таблетки шипучие (60)
607,83
Экономия: -66,81 грн
541,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: таблетки шипучие (60)
593,82
Экономия: -52,93 грн
540,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: таблетки шипучие (60)
595,62
Экономия: -74,81 грн
520,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1), туба (2)
632,69
Экономия: -90,97 грн
541,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
567,25
Экономия: -25,48 грн
541,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
590,99
Экономия: -89,07 грн
501,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1), туба (3)
624,42
Экономия: -103,77 грн
520,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
589,40
Экономия: -48,10 грн
541,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
576,43
Экономия: -35,57 грн
540,86 грн