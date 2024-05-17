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Арстифен® таблетки шипучие туба, №80 - Одесса (673747) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
539,72
Экономия: -15,72 грн
524,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
565,84
Экономия: -33,84 грн
532,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
527,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
592,99
Экономия: -91,07 грн
501,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (3)
562,99
Экономия: -61,07 грн
501,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
603,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: таблетки шипучие (40)
607,58
Экономия: -61,01 грн
546,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
586,67
Экономия: -19,07 грн
567,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: таблетки шипучие (60)
548,99
Экономия: -47,07 грн
501,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3), туба (1)
601,73
Экономия: -55,02 грн
546,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
570,27
Экономия: -23,70 грн
546,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
529,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
579,99
Экономия: -78,07 грн
501,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
571,64
Экономия: -25,07 грн
546,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
555,19
Экономия: -27,59 грн
527,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (3)
510,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: таблетки шипучие (60)
596,99
Экономия: -95,07 грн
501,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
591,70
Экономия: -31,70 грн
560,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
552,28
Экономия: -20,68 грн
531,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
602,01
Экономия: -30,60 грн
571,41 грн