Арстифен® таблетки шипучие туба, №80 - Харьков (673747) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 49 аптеках
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, ул. Сумская, 110
Аптека шар@
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Харьков, ул. Данилевского, 6
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, ул. Космическая, 23
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Всего: упаковка (1), туба (3)
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Харьков, ул. Космическая, 25
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Всего: туба (2)
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Харьков, ул. Москалевская, 106
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1), туба (3)
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Харьков, просп. Науки, 23
Аптека копейка
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Всего: таблетки шипучие (60)
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Гагарина, 167
Аптека бам
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Всего: таблетки шипучие (40)
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Мед-сервис
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Всего: таблетки шипучие (40)
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Харьков, просп. Науки, 39
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Гагарина, 179