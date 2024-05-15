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Арстифен® таблетки шипучие туба, №80 - Днепр (Днепропетровск) (673747) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), туба (1)
586,76
Экономия: -23,16 грн
563,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: таблетки шипучие (40)
603,72
Экономия: -32,12 грн
571,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -79,07 грн
501,92 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
584,80
Экономия: -38,23 грн
546,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
567,99
Экономия: -66,07 грн
501,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
496,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
585,52
Экономия: -29,52 грн
556,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
578,21
Экономия: -31,64 грн
546,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: таблетки шипучие (20)
595,78
Экономия: -100,61 грн
495,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
598,77
Экономия: -27,36 грн
571,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
582,88
Экономия: -36,30 грн
546,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
578,28
Экономия: -34,68 грн
543,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
552,86
Экономия: -21,26 грн
531,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1), туба (2)
551,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (2)
562,01
Экономия: -26,41 грн
535,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
553,10
Экономия: -17,10 грн
536,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2), туба (2)
570,83
Экономия: -27,23 грн
543,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
548,65
Экономия: -16,65 грн
532,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: туба (1)
570,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
568,53
Экономия: -21,96 грн
546,57 грн