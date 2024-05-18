Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБиале HELP Канадский йогурт + D3Цены в аптеках

Биале HELP Канадский йогурт + D3 капсулы 250 мг, №30 - Запорожье (765663) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
455,91
Экономия: -53,14 грн
402,77 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
487,34
Экономия: -87,75 грн
399,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
501,35
Экономия: -37,65 грн
463,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
391,29
Экономия: -51,81 грн
339,48 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
437,25
Экономия: -35,94 грн
401,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
441,30
Экономия: -39,54 грн
401,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
345,68
Экономия: -30,18 грн
315,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
451,62
Экономия: -70,12 грн
381,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
430,13
Экономия: -29,97 грн
400,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
442,72
Экономия: -46,92 грн
395,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
385,70
Экономия: -55,97 грн
329,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
450,92
Экономия: -56,94 грн
393,98 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
453,03
Экономия: -54,51 грн
398,52 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
433,79
Экономия: -33,45 грн
400,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (3)
453,23
Экономия: -52,64 грн
400,59 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
492,57
Экономия: -56,89 грн
435,68 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
326,91
Экономия: -31,85 грн
295,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
441,55
Экономия: -38,75 грн
402,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
470,19
Экономия: -67,89 грн
402,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
429,42
Экономия: -28,08 грн
401,34 грн