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Биале HELP Канадский йогурт + D3 капсулы 250 мг, №30 - Киев (765663) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
494,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
415,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
459,99
Экономия: -30,89 грн
429,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
467,19
Экономия: -73,47 грн
393,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
Всего: упаковка (1)
403,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
429,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (4)
703,70
Экономия: -283,30 грн
420,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
413,81
Экономия: -3,20 грн
410,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
456,27
Экономия: -53,41 грн
402,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (2)
297,26
Экономия: -2,14 грн
295,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
323,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 32
Всего: упаковка (1)
374,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (2)
323,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
311,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (3)
364,58
Экономия: -42,80 грн
321,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
308,23
Экономия: -1,00 грн
307,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (1)
506,99
Экономия: -77,89 грн
429,10 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
412,00
Экономия: -12,36 грн
399,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
486,99
Экономия: -57,89 грн
429,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
438,98
Экономия: -42,82 грн
396,16 грн