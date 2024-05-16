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Биале HELP Канадский йогурт + D3 капсулы 250 мг, №30 - Харьков (765663) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
506,38
Экономия: -61,10 грн
445,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
431,31
Экономия: -55,33 грн
375,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Всего: упаковка (1)
497,31
Экономия: -59,03 грн
438,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (11)
457,26
Экономия: -62,98 грн
394,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
346,99
Экономия: -41,67 грн
305,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
366,75
Экономия: -28,29 грн
338,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
467,64
Экономия: -63,64 грн
404,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
454,17
Экономия: -41,37 грн
412,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
480,90
Экономия: -81,46 грн
399,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
457,49
Экономия: -44,69 грн
412,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
515,67
Экономия: -82,92 грн
432,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
444,39
Экономия: -55,56 грн
388,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
464,11
Экономия: -63,73 грн
400,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
361,54
Экономия: -36,87 грн
324,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
382,52
Экономия: -54,11 грн
328,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
474,28
Экономия: -80,23 грн
394,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (1)
468,54
Экономия: -68,94 грн
399,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (2)
423,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (1)
427,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
301,50 грн