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Биале HELP Канадский йогурт + D3 капсулы 250 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (765663) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
447,67
Экономия: -53,79 грн
393,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
447,46
Экономия: -53,15 грн
394,31 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (6)
451,53
Экономия: -62,46 грн
389,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
432,31
Экономия: -31,85 грн
400,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
441,48
Экономия: -41,38 грн
400,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
340,34
Экономия: -39,50 грн
300,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
448,74
Экономия: -46,98 грн
401,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (2)
419,30
Экономия: -25,04 грн
394,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
444,13
Экономия: -40,38 грн
403,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
425,10
Экономия: -30,56 грн
394,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
429,37
Экономия: -29,31 грн
400,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
434,80
Экономия: -34,19 грн
400,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
445,43
Экономия: -42,01 грн
403,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (3)
381,06
Экономия: -49,29 грн
331,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
497,26
Экономия: -55,60 грн
441,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (2)
399,62
Экономия: -36,81 грн
362,81 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
442,96
Экономия: -37,73 грн
405,23 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
341,14
Экономия: -41,49 грн
299,65 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (1)
372,80
Экономия: -33,48 грн
339,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (2)
452,37
Экономия: -49,41 грн
402,96 грн