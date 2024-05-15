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АШВАГАНДА ЭКСТРАКТ таблетки 500 мг, №90 - Днепр (Днепропетровск) (763013) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
286,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
352,93
Экономия: -61,71 грн
291,22 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
319,50
Экономия: -23,80 грн
295,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
399,30
Экономия: -103,60 грн
295,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
286,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
319,50
Экономия: -23,80 грн
295,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
335,17
Экономия: -53,68 грн
281,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
378,89
Экономия: -96,07 грн
282,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
286,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
361,33
Экономия: -80,23 грн
281,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
267,46 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
319,20
Экономия: -23,50 грн
295,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
319,27
Экономия: -37,93 грн
281,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
352,68
Экономия: -71,10 грн
281,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
339,89
Экономия: -54,56 грн
285,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
352,01
Экономия: -69,25 грн
282,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
339,13
Экономия: -54,47 грн
284,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
286,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
286,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
351,17
Экономия: -65,65 грн
285,52 грн