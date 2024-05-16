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D3+K2 ВИТАМИНЫ капсулы 350 мг, №90 - Львов (763006) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
231,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
267,01
Экономия: -35,97 грн
231,04 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
231,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
231,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
221,53
Экономия: -10,87 грн
210,66 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
231,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
231,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
295,99
Экономия: -74,07 грн
221,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
231,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
231,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
231,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
246,05
Экономия: -14,85 грн
231,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
231,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
312,00
Экономия: -76,00 грн
236,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
231,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
267,33
Экономия: -36,03 грн
231,30 грн