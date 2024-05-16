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D3+K2 ВИТАМИНЫ капсулы 350 мг, №90 - Киев (763006) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 457 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
231,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
311,40
Экономия: -75,40 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
231,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
269,13
Экономия: -42,78 грн
226,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
297,77
Экономия: -71,96 грн
225,81 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
261,20
Экономия: -25,20 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
291,94
Экономия: -66,28 грн
225,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
263,93
Экономия: -38,01 грн
225,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
334,80
Экономия: -10,04 грн
324,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
231,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн