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D3+K2 ВИТАМИНЫ капсулы 350 мг, №90 - Харьков (763006) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
227,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
227,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
305,20
Экономия: -69,20 грн
236,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
227,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
227,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
227,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
305,20
Экономия: -69,20 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
270,38
Экономия: -44,35 грн
226,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
227,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
227,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
227,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
227,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
305,80
Экономия: -69,80 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
227,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
227,50 грн