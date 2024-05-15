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D3+K2 ВИТАМИНЫ капсулы 350 мг, №90 - Днепр (Днепропетровск) (763006) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
227,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
277,33
Экономия: -46,33 грн
231,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
261,20
Экономия: -25,20 грн
236,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
227,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
259,00
Экономия: -23,00 грн
236,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (5)
312,10
Экономия: -76,10 грн
236,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
227,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
305,60
Экономия: -69,60 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
227,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
227,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
227,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
261,10
Экономия: -25,10 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
227,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
273,41
Экономия: -46,26 грн
227,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
267,88
Экономия: -36,16 грн
231,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
263,17
Экономия: -16,85 грн
246,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
227,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
227,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
271,04
Экономия: -25,18 грн
245,86 грн