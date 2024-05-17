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АНТГЕЛИОС АНТИВОЗРАСТНОЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН И ПИГМЕНТАЦИИ SPF50 "La Roche-Posay" SPF-50 50 мл для чувствительной кожи - Запорожье (780588) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1083,48
Экономия: -186,51 грн
896,97 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
941,00
Экономия: -108,00 грн
833,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1078,32
Экономия: -125,68 грн
952,64 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
1071,11
Экономия: -60,74 грн
1010,37 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
1084,82
Экономия: -74,45 грн
1010,37 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
1071,31
Экономия: -178,46 грн
892,85 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
1076,16
Экономия: -88,46 грн
987,70 грн
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
1075,85
Экономия: -96,40 грн
979,45 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
1070,59
Экономия: -60,22 грн
1010,37 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1079,56
Экономия: -68,15 грн
1011,41 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
1091,31
Экономия: -111,86 грн
979,45 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
1100,28
Экономия: -116,71 грн
983,57 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
1080,59
Экономия: -148,57 грн
932,02 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
1077,50
Экономия: -153,72 грн
923,78 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
1076,16
Экономия: -135,89 грн
940,27 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
1080,28
Экономия: -83,30 грн
996,98 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
1100,70
Экономия: -139,81 грн
960,89 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
1073,68
Экономия: -94,23 грн
979,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
1072,24
Экономия: -70,11 грн
1002,13 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
1069,56
Экономия: -59,19 грн
1010,37 грн