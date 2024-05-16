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АНТГЕЛИОС АНТИВОЗРАСТНОЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН И ПИГМЕНТАЦИИ SPF50 "La Roche-Posay" SPF-50 50 мл для чувствительной кожи - Киев (780588) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
882,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
1093,79
Экономия: -193,73 грн
900,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
1089,46
Экономия: -189,40 грн
900,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
989,33
Экономия: -159,37 грн
829,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
1092,14
Экономия: -192,08 грн
900,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
1071,42
Экономия: -171,36 грн
900,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
1076,47
Экономия: -65,06 грн
1011,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
882,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
1069,46
Экономия: -145,68 грн
923,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
1066,67
Экономия: -109,90 грн
956,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
1077,81
Экономия: -116,92 грн
960,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
1072,50
Экономия: -32,18 грн
1040,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
1079,46
Экономия: -113,41 грн
966,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
1063,68
Экономия: -163,62 грн
900,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
1099,87
Экономия: -199,81 грн
900,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
1063,58
Экономия: -163,52 грн
900,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
882,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
1087,40
Экономия: -190,43 грн
896,97 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
1072,50
Экономия: -32,18 грн
1040,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
948,25
Экономия: -28,45 грн
919,80 грн