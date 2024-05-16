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АНТГЕЛИОС АНТИВОЗРАСТНОЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН И ПИГМЕНТАЦИИ SPF50 "La Roche-Posay" SPF-50 50 мл для чувствительной кожи - Харьков (780588) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
1086,17
Экономия: -119,84 грн
966,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
1070,39
Экономия: -111,28 грн
959,11 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
1078,64
Экономия: -121,59 грн
957,05 грн
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
1079,66
Экономия: -135,26 грн
944,40 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
1087,30
Экономия: -186,98 грн
900,32 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
1080,28
Экономия: -160,63 грн
919,65 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
882,80 грн
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Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
1086,26
Экономия: -186,20 грн
900,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
1096,57
Экономия: -103,72 грн
992,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1078,43
Экономия: -85,29 грн
993,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1096,06
Экономия: -93,93 грн
1002,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
1083,37
Экономия: -134,85 грн
948,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
1092,86
Экономия: -140,22 грн
952,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
1096,38
Экономия: -108,39 грн
987,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
1090,90
Экономия: -120,73 грн
970,17 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
1082,25
Экономия: -125,20 грн
957,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
1086,37
Экономия: -125,20 грн
961,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
1079,15
Экономия: -146,85 грн
932,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
1088,12
Экономия: -94,98 грн
993,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (2)
1079,98
Экономия: -127,06 грн
952,92 грн