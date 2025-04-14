Харьков (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
353,35
Экономия при брони: -13,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
363,27
Экономия при брони: -22,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
386,08
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,09
Экономия при брони: -23,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
363,79
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
393,46
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
378,07
Экономия при брони: -25,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
213,01
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
384,94
Экономия при брони: -17,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
363,78
Экономия при брони: -24,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
391,27
Экономия при брони: -20,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
241,98
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
388,71
Экономия при брони: -19,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
394,68
Экономия при брони: -27,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
365,05
Экономия при брони: -24,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
361,87
Экономия при брони: -21,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
370,47
Экономия при брони: -15,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
394,53
Экономия при брони: -27,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
121,82
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
358,46
Экономия при брони: -18,91 грн