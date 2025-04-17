Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
389,81
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
386,17
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
118,80
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
365,54
Экономия при брони: -13,31 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
352,88
Экономия при брони: -12,59 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
354,52
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
383,27
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
250,47
Экономия при брони: -15,67 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
364,91
Экономия при брони: -24,62 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
358,28
Экономия при брони: -17,99 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
358,55
Экономия при брони: -18,26 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
359,34
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
368,30
Экономия при брони: -16,07 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
372,80
Экономия при брони: -20,57 грн
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Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
357,42
Экономия при брони: -17,13 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
392,47
Экономия при брони: -25,31 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
392,06
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
382,76
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
389,18
Экономия при брони: -22,02 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Витамак таблетки №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
388,93
Экономия при брони: -21,77 грн