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Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Запорожье (634914) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
1115,00
Экономия: -180,00 грн
935,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
1150,00
Экономия: -215,00 грн
935,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: ампула (4)
991,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (2)
1144,96
Экономия: -161,99 грн
982,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: суспензия для инъекций (3)
1026,07
Экономия: -85,09 грн
940,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: суспензия для инъекций (4)
927,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1073,99
Экономия: -135,83 грн
938,16 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1075,00
Экономия: -140,00 грн
935,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
999,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
1046,99
Экономия: -108,83 грн
938,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
999,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
999,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1049,62
Экономия: -115,62 грн
934,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: суспензия для инъекций (4)
1023,32
Экономия: -63,28 грн
960,04 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1032,00
Экономия: -77,30 грн
954,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 42 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
999,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1115,33
Экономия: -173,16 грн
942,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: суспензия для инъекций (4)
1000,49
Экономия: -66,85 грн
933,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: суспензия для инъекций (4)
1106,64
Экономия: -173,56 грн
933,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
999,60 грн