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Бетафос суспензия для инъекций 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Одесса (634914) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
969,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: суспензия для инъекций (3)
963,24
Экономия: -28,24 грн
935,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1103,68
Экономия: -162,65 грн
941,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
964,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1019,02
Экономия: -64,52 грн
954,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: суспензия для инъекций (4)
1118,99
Экономия: -180,83 грн
938,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1), ампула (3)
903,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
999,60 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
999,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: суспензия для инъекций (1)
1035,30
Экономия: -94,38 грн
940,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: суспензия для инъекций (4)
1084,99
Экономия: -146,83 грн
938,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
999,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: суспензия для инъекций (1)
1005,49
Экономия: -65,37 грн
940,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
912,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (5)
906,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
1035,04
Экономия: -50,04 грн
985,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1031,50
Экономия: -78,10 грн
953,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: ампула (1)
1032,00
Экономия: -92,50 грн
939,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: суспензия для инъекций (3)
991,19
Экономия: -56,19 грн
935,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: ампула (3)
898,30 грн