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Алибрест капсулы, №30 - Запорожье (770941) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
522,00
Экономия: -83,00 грн
439,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
557,71
Экономия: -73,90 грн
483,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
493,57
Экономия: -26,97 грн
466,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
526,99
Экономия: -80,85 грн
446,14 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
505,00
Экономия: -66,00 грн
439,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
472,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
484,99
Экономия: -38,85 грн
446,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
523,68
Экономия: -55,66 грн
468,02 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
505,00
Экономия: -66,00 грн
439,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
523,24
Экономия: -56,89 грн
466,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
501,79
Экономия: -18,79 грн
483,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
472,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
555,56
Экономия: -71,75 грн
483,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
499,14
Экономия: -25,44 грн
473,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
548,64
Экономия: -64,83 грн
483,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
472,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
472,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
544,58
Экономия: -57,46 грн
487,12 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
472,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
472,40 грн