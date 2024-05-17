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АНАКАПС РЕАКТИВ капсула, №30 - Одесса (764409) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
888,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
953,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
872,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
791,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
867,90 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
888,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
775,04
Экономия: -41,52 грн
733,52 грн
Шампань
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (1)
888,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
762,05
Экономия: -28,53 грн
733,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
768,29
Экономия: -34,77 грн
733,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
872,10 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
888,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (3)
768,22
Экономия: -34,70 грн
733,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
761,10
Экономия: -27,58 грн
733,52 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
888,00 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (1)
888,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
778,19
Экономия: -44,67 грн
733,52 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
888,00 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
771,50 грн
Эрика
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
888,00 грн