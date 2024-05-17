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АНАКАПС РЕАКТИВ капсула, №30 - Львов (764409) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
897,41 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
850,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
936,50 грн
В других городах:
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
903,51
Экономия: -6,98 грн
896,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (2)
850,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
872,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
867,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
898,31
Экономия: -7,91 грн
890,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
894,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (2)
890,99
Экономия: -3,48 грн
887,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
711,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (2)
850,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
792,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
777,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
872,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Хотинская, 39/1
Всего: упаковка (2)
850,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Театральная, 5
Всего: упаковка (1)
779,14
Экономия: -45,62 грн
733,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (2)
665,58
Экономия: -32,06 грн
633,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 102
Всего: упаковка (1)
872,10 грн