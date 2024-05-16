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АНАКАПС РЕАКТИВ капсула, №30 - Харьков (764409) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
761,07
Экономия: -27,79 грн
733,28 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
768,58
Экономия: -35,06 грн
733,52 грн
Мед-сервис
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Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
817,71 грн
Мед-сервис
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервис
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервис
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Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
732,38 грн
Аптека
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Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
711,05 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
873,00
Экономия: -103,00 грн
770,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
880,00
Экономия: -110,00 грн
770,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
872,05
Экономия: -26,16 грн
845,89 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
872,05
Экономия: -26,16 грн
845,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
872,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
769,76
Экономия: -36,24 грн
733,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
953,20
Экономия: -28,60 грн
924,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
872,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 14
Всего: упаковка (1)
769,83
Экономия: -36,31 грн
733,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
867,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 22
Всего: упаковка (1)
718,21
Экономия: -42,31 грн
675,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
953,20
Экономия: -28,60 грн
924,60 грн