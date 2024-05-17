Зарина Подробнее Открыто Круглосуточно Одесса, ул. Королева Академика, 34-А Всего: упаковка (1) 813,00 грн Забронировать

Полимед Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Одесса, дорога Фонтанская, 20/4 Всего: упаковка (1) 822,96 грн

Полимед Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Одесса, пер. Компасный, 6-В Всего: упаковка (1) 650,00 грн

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137 Всего: упаковка (1) 727,96 Экономия: -52,15 грн 675,81 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А Всего: упаковка (1) 738,20 Экономия: -47,29 грн 690,91 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12 Всего: упаковка (1) 711,05 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф Всего: упаковка (1) 746,60 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 4-А Всего: упаковка (1) 711,05 грн Забронировать