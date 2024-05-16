К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (1) 360,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 3 Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15 Всего: упаковка (2) 317,49 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (2) 323,75 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20 Всего: упаковка (2) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7 Всего: упаковка (2) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Кюри Марии, 5 Всего: упаковка (2) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д Всего: упаковка (1) 303,15 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 11-Б Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 5-Ж Всего: упаковка (2) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 45-Д Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Днепр, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (3) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Новокрымская, 4-К Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, просп. Победы, 59-А Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13 Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Победы, 90 Всего: упаковка (1) 294,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В Всего: упаковка (2) 320,69 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б Всего: упаковка (1) 303,15 грн Забронировать