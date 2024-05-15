Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниBABARIA ШАМПУНЬ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И УКСУСОМЦены в аптеках

BABARIA ШАМПУНЬ С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И УКСУСОМ 700 мл - Харьков (786218) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
250,31 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
252,04 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
320,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
244,41 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
320,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
252,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
244,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
245,12 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
320,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
250,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
249,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
250,94 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
250,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (3)
245,35 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
320,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
320,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
320,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
320,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
320,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
320,00 грн