Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниBABARIA ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИЦены в аптеках

BABARIA ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ 600 мл - Харьков (720971) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
175,99 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
177,12 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
159,97 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
175,74 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
169,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
167,87 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
176,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
176,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
176,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (3)
168,55 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
175,74 грн