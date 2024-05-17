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APIVITA ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РОМАШКОЙ И МЕДОМ 500 мл - Одесса (701850) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
689,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
686,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
642,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
689,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
643,36 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
639,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
605,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
751,02
Экономия: -137,78 грн
613,24 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
638,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
638,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
665,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
685,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
593,84 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
638,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
721,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
642,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
744,45
Экономия: -47,68 грн
696,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
596,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
642,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
685,20 грн