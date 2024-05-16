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APIVITA ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РОМАШКОЙ И МЕДОМ 500 мл - Львов (701850) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
638,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
721,37 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
638,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
605,26 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
638,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 59 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
605,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
639,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
744,45
Экономия: -47,68 грн
696,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
621,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
684,96 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
605,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
643,95 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
605,26 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
605,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
655,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
770,85
Экономия: -154,15 грн
616,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
689,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
696,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
715,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
621,48 грн