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APIVITA ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РОМАШКОЙ И МЕДОМ 500 мл - Киев (701850) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
689,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
655,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
770,85
Экономия: -154,15 грн
616,70 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
605,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
715,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
684,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
696,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
621,48 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
605,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
644,41 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
605,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
621,48 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 04 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
593,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
642,25 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
743,53
Экономия: -46,76 грн
696,77 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 04 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
635,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
642,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
685,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
639,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
643,36 грн