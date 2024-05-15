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APIVITA ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РОМАШКОЙ И МЕДОМ 500 мл - Днепр (Днепропетровск) (701850) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
638,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 58 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
665,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
696,05 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
745,88
Экономия: -132,64 грн
613,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
642,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
639,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
639,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
686,21 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
691,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
687,12 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
646,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
644,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
687,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
685,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
683,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
645,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
642,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
688,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
639,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
689,00 грн