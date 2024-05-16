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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниAPIVITA ЖЕНСКИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМЦены в аптеках

APIVITA ЖЕНСКИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ И ЛАВРОМ 500 мл - Львов (701847) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
751,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
757,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Соборности, 20
Всего: упаковка (1)
729,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
757,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
757,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
899,83
Экономия: -57,64 грн
842,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
717,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
752,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
780,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
835,30 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
731,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
792,98 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
683,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
740,96 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
870,75
Экономия: -174,15 грн
696,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
830,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
841,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
870,26 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
786,25 грн