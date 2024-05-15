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PLUSSSZ ЭЛЕКТРОЛИТЫ + МУЛЬТИВИТАМИН таблетки шипучие, №20 - Харьков (748207) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (2)
118,99
Экономия: -32,89 грн
86,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
102,60
Экономия: -14,79 грн
87,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
99,11
Экономия: -7,58 грн
91,53 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
101,71
Экономия: -7,56 грн
94,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (2)
104,50
Экономия: -18,40 грн
86,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
104,50
Экономия: -18,40 грн
86,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -24,89 грн
86,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 55-А
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -16,40 грн
86,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Измаил, просп. Независимости, 40-А
Всего: упаковка (1)
143,90
Экономия: -37,40 грн
106,50 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 146-Г
Всего: упаковка (1)
117,99
Экономия: -31,89 грн
86,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Мазепы, 5
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -15,40 грн
86,10 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом