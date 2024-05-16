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SKINORMIL ФЕМИНА ЭКСТРЕМ ГЕЛЬ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 150 мл - Львов (772108) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
342,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
342,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
381,52
Экономия: -30,03 грн
351,49 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1/1
Всего: упаковка (1)
280,75 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
265,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
361,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
353,05 грн
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
342,47
Экономия: -4,76 грн
337,71 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
309,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
309,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
342,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
355,44 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
340,72
Экономия: -0,81 грн
339,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
342,87
Экономия: -3,85 грн
339,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
268,44 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
280,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
280,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
309,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (2)
322,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
314,82 грн