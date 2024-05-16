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SKINORMIL ФЕМИНА ЭКСТРЕМ ГЕЛЬ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 150 мл - Киев (772108) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
377,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
390,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
332,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
385,68
Экономия: -67,04 грн
318,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
408,80
Экономия: -12,26 грн
396,54 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
309,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
309,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
436,80
Экономия: -13,10 грн
423,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
408,80
Экономия: -12,26 грн
396,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
411,84
Экономия: -62,40 грн
349,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
412,97
Экономия: -63,53 грн
349,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
355,95 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (1)
330,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
353,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
330,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (3)
408,80
Экономия: -12,26 грн
396,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (2)
309,52 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (2)
309,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
309,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 47-А
Всего: упаковка (1)
352,80 грн