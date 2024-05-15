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Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для интимной гигиены, лубрикантыSKINORMIL ФЕМИНА ДЕЙЛИ ГЕЛЬ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫЦены в аптеках

SKINORMIL ФЕМИНА ДЕЙЛИ ГЕЛЬ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (772103) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
179,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
191,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
197,05
Экономия: -18,90 грн
178,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
184,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
185,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
193,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
210,95
Экономия: -37,31 грн
173,64 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
177,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
179,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
192,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
178,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
177,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
178,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
179,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
178,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
177,31 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
179,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
179,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
179,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
177,15 грн