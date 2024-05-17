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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО B-PROTECT SPF50+ 30 мл - Запорожье (764358) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
559,69
Экономия: -27,77 грн
531,92 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
681,00
Экономия: -95,00 грн
586,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
691,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
691,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
691,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
556,65
Экономия: -24,73 грн
531,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
548,37
Экономия: -16,69 грн
531,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
691,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (2)
691,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
683,49 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
684,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
558,89
Экономия: -26,97 грн
531,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
565,70
Экономия: -33,78 грн
531,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (3)
691,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
554,26
Экономия: -22,34 грн
531,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (7)
552,13
Экономия: -20,21 грн
531,92 грн