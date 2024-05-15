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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО B-PROTECT SPF50+ 30 мл - Днепр (Днепропетровск) (764358) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
691,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
691,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
691,00 грн
В других городах:
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
681,00
Экономия: -95,00 грн
586,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
566,87
Экономия: -34,95 грн
531,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
557,35
Экономия: -25,43 грн
531,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
551,83
Экономия: -20,15 грн
531,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (2)
691,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
683,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
684,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
691,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (1)
691,07 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
631,80
Экономия: -18,95 грн
612,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (2)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (2)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
691,10
Экономия: -20,73 грн
670,37 грн