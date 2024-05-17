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Ангиплант спрей спрей 30 мл, №1 - Львов (849640) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (9)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
171,60
Экономия: -18,40 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (4)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (16)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (3)
175,20
Экономия: -22,00 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (9)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (2)
175,20
Экономия: -22,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
171,60
Экономия: -18,40 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (11)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (2)
166,20
Экономия: -13,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (9)
159,00
Экономия: -5,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
175,20
Экономия: -22,00 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (6)
166,00
Экономия: -12,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (2)
175,20
Экономия: -22,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (4)
169,80
Экономия: -16,60 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
166,20
Экономия: -13,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (13)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (10)
175,20
Экономия: -22,00 грн
153,20 грн