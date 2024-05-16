Ангиплант спрей спрей 30 мл, №1 - Харьков (849640) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
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Харьков, ул. Сумская, 73
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Харьков, просп. Независимости, 7
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Харьков, просп. Науки, 41/43
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Харьков, проезд Стадионный, 5
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Харьков, просп. Победы, 70-Б
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
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Харьков, просп. Героев Харькова, 274
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
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Лозовая, ул. Благовещенская, 13
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Лозовая, м-н 1-й, 23
Региональная аптечная сеть руан
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Перещепино, м-н Кольчинский, 6
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
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Полтава, ул. Соборности, 64-Б
Аптека доброго дня
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Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
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Полтава, ул. Героев ОУН, 26
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Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Д