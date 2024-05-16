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Ангиплант спрей спрей 30 мл, №1 - Харьков (849640) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
169,80
Экономия: -16,60 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (3)
171,60
Экономия: -18,40 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
175,20
Экономия: -22,00 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (2)
162,60
Экономия: -9,40 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (1)
159,00
Экономия: -5,80 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (1)
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (2)
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (2)
160,80
Экономия: -7,60 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
160,80
Экономия: -7,60 грн
153,20 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
Всего: упаковка (5)
159,00
Экономия: -5,80 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (3)
159,00
Экономия: -5,80 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (2)
159,00
Экономия: -5,80 грн
153,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Всего: упаковка (2)
162,60
Экономия: -9,40 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (5)
159,00
Экономия: -5,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Б
Всего: упаковка (3)
157,20
Экономия: -4,00 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Всего: упаковка (2)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (3)
164,40
Экономия: -11,20 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
159,00
Экономия: -5,80 грн
153,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Д
Всего: упаковка (3)
157,20
Экономия: -4,00 грн
153,20 грн